نجران 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسشهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، توقيع عدد من الاتفاقيات، بين جمعية المتقاعدين بالمنطقة، ووزارة التعليم، ممثلة في ادارة تعليم نجران، ومستشفى تخصصي نجران، وفندق ذا دستركت .تضمنت اتفاقية الجمعية مع التعليم، تقديم الجمعية الاستشارات في مختلف الجوانب التربوية والانشائية والاجتماعية وفق الامكانات البشرية المتوفرة لديها بمشاركة متقاعدي التعليم من منسوبي الجمعية وذلك للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم بما يخدم الصالح العام .كما وقعت الجمعية اتفاقية مع مستشفى تخصصي نجران، وتضمنت تقديم الخدمات الصحية والعلاجية والاستشارات الطبية لمنسوبي الجمعية وأسرهم وفق ضوابط محددة، اضافة الى اتاحة مرافق المستشفى الادارية غير الطبية للجمعية لاستخدامها في اقامة فعالياتها المختلفة .فيما نصت اتفاقية الجمعية مع فندق ذا دستركت على تقديم اسعار خاصة لضيوف الجمعية ومنسوبيها واستخدام مرفقات الفندق وفق ضوابط محددة .// انتهى //15:18ت م0083