الطائف 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسعززت أمانة الطائف جهودها الرقابية للحد من مخلفات البناء والحفريات بجولات مكثفة تنفذها فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المباني قيد الانشاء والمباني الجاري إعادة ترميمها والمخططات الجديدة، ومراقبة امتثالها للاشتراطات الخاصة بمناطق العمل، لتحسين المشهد الحضري والقضاء على تشوهات البصرية.ووأضحت الأمانة أن أكثر من 70 فرقة ميدانية تابعة لوكالة الخدمات البلديات الفرعية نفذت أعمال الرقابة وفق برنامج دوري للرقابة المستمرة، ورصدت الفرق مخالفات نظامية على مقاولي المباني تتعلق بوضع مواد البناء خارج منطقة العمل، وعدم الالتزام بتسويرالموقع، بالإضافة إلى عدم وجود حاويات مخصصة للنفايات الصلبة، وعدم وضع لوحة توضح معلومات رخصة البناء والمالك والمقاول.//انتهى//15:19ت م0084