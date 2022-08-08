الدوحة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 183.48 نقطة، أي ما نسبته 1.37%، ليصل إلى 13 ألفًا و563.20 نقطة.وبلغت كمية التداول خلال جلسة اليوم 253 مليونًا و251 ألفًا و555 سهمًا، بقيمة 746 مليونًا و161 ألفًا و193.862 ريالًا؛ نتيجة تنفيذ 18887 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت شركة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 753 مليارًا و113 مليونًا و158 ألفًا و424.970 ريالًا، مقارنة بـ744 مليارًا و763 مليونًا و354 ألفًا و853.160 ريالًا في الجلسة السابقة.// انتهى //15:21ت م0085