حائل 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .ونوه سمو أمير حائل خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لمنظمومة الطرق السريعة في مناطق المملكة بمتابعة من معالي وزير النقل ، مثنياً على النقلات النوعية المتمثلة بمشاريع الطرق النموذجية .واطلع سموه على عرض مرئي لمشاريع الطرق النموذجية واستعراض أهم مشاريع النقل والاحتياجات المستقبلية للمنطقة .حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ .// انتهى //15:30ت م0086