عام / سمو أمير حائل يطلع على مشاريع الطرق النموذجية ومشاريع النقل والاحتياجات المستقبلية للمنطقة
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
حائل 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .
ونوه سمو أمير حائل خلال الاستقبال بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لمنظمومة الطرق السريعة في مناطق المملكة بمتابعة من معالي وزير النقل ، مثنياً على النقلات النوعية المتمثلة بمشاريع الطرق النموذجية .
واطلع سموه على عرض مرئي لمشاريع الطرق النموذجية واستعراض أهم مشاريع النقل والاحتياجات المستقبلية للمنطقة .
حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة عادل بن صالح آل الشيخ .
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15:30ت م
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