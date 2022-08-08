الخرطوم 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسافتتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية اليوم ورشة العمل التدريبية القومية حول الغش في الغذاء - التحديات وآفاق الحلول، بمشاركة خبراء المنظمة من مقرها الرئيس بالخرطوم ، و23 مشاركاً عبر تقنية الفيديو كونفرنس من العاملين في مجال سلامة وصحة الأغذية في الدول العربية، وذلك ضمن أنشطة المنظمة العربية للتنمية الزراعية للعام 2022م، الخاصة ببناء القدرات والتدريب لتعزيز سلامة الغذاء في دولنا العربية.وتهدف الورشة -التي تستمر لأربعة أيام- إلى بناء قدرات العاملين وتعريفهم بالآثار الاقتصادية والصحية المترتبة على عمليات الغش المتبع في إنتاج وتداول الغذاء على طول السلسلة الغذائية، والتعرف على الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة التى تكشف عمليات الغش وتساعد في التقليل من انتشاره والحماية منه في الدول العربية.وتأتي أهمية عقد هذه الورشة في هذا الوقت نظراً لزيادة الغش الذي نتج عن جائحة كورونا وما أفرزته من تداعيات أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات الغذائية وارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات ، مما سهل للمنتجات الغذائية المزيفة والمغشوشة التسلل إلى الأسواق.// انتهى //16:41ت م0100