تبوك 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , بمكتبه بالإمارة اليوم , الاجتماع الدوري للمحافظين بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ‏ومحافظي المحافظات.واطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات, مؤكداً أهمية بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن والمقيم إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة-أيدها الله – ، مشيراً إلى ما تعيشه المنطقة حالياً من مشروعات تنموية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود والعمل على تذليل جميع العقبات.بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال المتضمنة عدداً من الموضوعات، ووجه سموه باتخاذ اللازم حيالها.// انتهى //16:45ت م0104