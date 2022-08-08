كوكس بازار 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واستفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سير العمل في مشروع دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خلال الرعاية الصحية الأولية للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبالتنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية.واطّلع الفريق على مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وعلى تقديم خدمات التغذية الطارئة للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات هناك.يذكر أن المشروع يهدف إلى ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الاولية للأطفال والنساء في مخيمات اللاجئين الروهينجا في كوكس بازار، وإلى تعزيز النظام الصحي لإدارة الأمراض الناتجة عن الإسهال، بالإضافة إلى تحسين وتعزيز قدرة المرافق الصحية ورفع قدرات مقدمي الخدمات الصحية التي تشمل على مواد وتجهيزات الاتصالات، وكذلك رفع زيادة وصول الخدمات العلاجية التغذوية الطارئة (الأطفال دون سن الخامسة)، وكذلك حماية وتعزيز تغذية الأطفال الرضع في المخيمات، استفاد منه 110.000 طفل، و 20.000 امرأة، بقيمة 4.162.587 دولار أمريكي.ويأتي ذلك في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين الروهينجا في مختلف مواقع تواجدهم وتقديم مختلف الخدمات الأساسية لهم.//انتهى//16:52ت م0106