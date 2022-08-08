عام / مقتل وإصابة ثمانية أشخاص في ثاني هجوم مسلح تشهده جمهورية مالي خلال يومين
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
باماكو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
أعلن الجيش المالي مقتل أربعة من عناصره وجرح أربعة آخرين بينهم مدنيّان، إضافة إلى تدمير أكثر من 3 سيارات ودراجتين ناريتين تابعة له، وذلك في هجوم شنّه مسلحون بدائرة "أسونغو" بولاية غاو قرب نهر النيجر.
وأوضح الجيش المالي أن عناصره قتلت 5 من المسلحين المنفذين للهجوم ودمرت 3 دراجات نارية خلال تصديها للهجوم.
وكان انفجار لغم تلاه إطلاق نار كثيف على مركز للشرطة بمنطقة "سونا" قد تسبب أمس في مقتل 5 شرطيين ماليين وإصابة آخر بجروح إضافة لاختفاء 3 آخرين على محور كوري كوتيالا جنوبي البلاد.
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