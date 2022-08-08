باماكو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأعلن الجيش المالي مقتل أربعة من عناصره وجرح أربعة آخرين بينهم مدنيّان، إضافة إلى تدمير أكثر من 3 سيارات ودراجتين ناريتين تابعة له، وذلك في هجوم شنّه مسلحون بدائرة "أسونغو" بولاية غاو قرب نهر النيجر.وأوضح الجيش المالي أن عناصره قتلت 5 من المسلحين المنفذين للهجوم ودمرت 3 دراجات نارية خلال تصديها للهجوم.وكان انفجار لغم تلاه إطلاق نار كثيف على مركز للشرطة بمنطقة "سونا" قد تسبب أمس في مقتل 5 شرطيين ماليين وإصابة آخر بجروح إضافة لاختفاء 3 آخرين على محور كوري كوتيالا جنوبي البلاد.// انتهى //16:56ت م0108