عمّان 10 محرم 1443 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسافتُتِحت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الاجتماع الرابع لفريق العمل المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن في مجال التنمية الاجتماعية.واطًّلِع خلال الاجتماع الذي يستمر يومين على الخطة التفصيلية المحدثة بين دول مجلس التعاون والأردن في مجال التنمية الاجتماعية، ومناقشة مقترح المملكة العربية السعودية بشأن ورشة عمل بعنوان: "تمكين الأسرة اقتصادياً.. دوره في تحقيق الحماية والاستقرار"، ومقترح الأردن بشأن نموذج تقييم التعاون الخليجي الأردني في مجال التنمية الاجتماعية.ويبحث المشاركون في الاجتماع تبادل الخبرات الاجتماعية والتنموية وفق منهجية مهنية متفق عليها من قبل الدول الأعضاء، ما سينعكس إيجاباً على خلق منظومة عمل اجتماعية قادرة على توفير سبل الحماية الاجتماعية لجميع الفئات المحتاجة للدعم والتمكين الاجتماعي.// انتهى //16:58ت م0109