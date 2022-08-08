الخرطوم 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية بمقرها بالخرطوم اليوم، فعاليات الاجتماع الخامس للشبكة العربية للموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة، بحضور خبراء المنظمة بالمقر، وبمشاركة منسقي الشبكة بالدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.وناقش الاجتماع أوضاع الثروة الحيوانية بالدول العربية والتحسين الوراثي لزيادة الإنتاج والإنتاجية، بالإضافة إلى الأوضاع الراهنة للجهود العربية بعد إجراءات التعافي من جائحة كورونا التي أثرت على الدول العربية والعالم أجمع خلال العامين المنصرمين، وأوجه التعاون والتنسيق العربي والأنشطة المستقبلية المقترحة للمضي قدمًا في مسيرة التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية واستدامة الموارد الوراثية الحيوانية في الوطن العربي.// انتهى //17:02ت م0111