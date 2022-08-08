عمّان 10 محرم 1443 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي اليوم بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الذي يزور الأردن حاليا.وبحث اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ودعا رئيس مجلس النواب الأردني إلى ضرورة فتح الطرق الآمنة للمساعدات الإنسانية، ورفع الحصار عن المدن اليمنية، والعمل على تعزيز الهدنة في البلاد، وصولا إلى المصالحة الشاملة وفقا للقرارات الأممية والحوار اليمني والمبادرة الخليجية لضمان الأمن والاستقرار للشعب اليمني.// انتهى //17:02ت م0112