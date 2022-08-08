أبها 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنزحت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير أكثر من ثلاثة آلاف متر مكعب من مياه الأمطار التي تجمعت في بعض طرقات وأحياء مدينة أبها جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة خلال الثلاثة أيام الأخيرة .وتمكنت الفرق الميدانية من معالجة وإعادة الحركة لطبيعتها في مواقع مختلفة، تمثلت بنزح وسحب نحو 3924 متراً مكعباً من المياه في مواقع مختلفة غير مخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات.وباشرت الأمانة تنفيذ خطة الأمطار المعتمدة والمتضمنة 191 شخصاً من القوى العاملة ما بين مشرفين وفنيين وسائقين مدعمين بالمعدات على المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، علاوة على متابعة الحالة المطرية لتنفيذ الخطط المعدة مسبقا واستنفار الجهود في المواقع المستهدفة مسبقا لمعالجة تجمعات مياه الأمطار وتطبيق خطة العمل المعدة لذلك.// انتهى //17:24ت م0115