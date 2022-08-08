بيروت 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، اليوم، وكيلة الأمين العام والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل التطورات السياسية الراهنة في المنطقة، إضافة إلى سبل التنسيق والتعاون المشترك في عدد من المجالات المختلفة.// انتهى //18:17ت م0119