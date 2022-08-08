بروكسل 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأكد المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن اتفاق الدوحة للسلام الذي وُقِّع في تشاد اليوم هو خطوة مهمة في عملية الانتقال.وهنأ الاتحاد الأوروبي جميع الموقعين، داعيًا الجماعات السياسية والعسكرية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية على القيام بذلك.وأوضح أن هذا من شأنه أن يسمح بإطلاق حوار وطني شامل، مبديًا التزامه بدعم الانتقال الذي يمكن أن يضمن العودة السريعة إلى النظام الدستوري ويلبي التطلعات العديدة للشعب التشادي.// انتهى //18:30ت م0122