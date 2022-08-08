الباحة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واستناغمت أجواء الباحة بلطفها بين المطر والضباب وانخفاض نسبي في درجات الحرارة، حيث رسمت لوحات من الجمال دفعت الأهالي والزوار والمصطافين للخروج والتنزه في مختلف متنزهات المنطقة, وحرص الكثير من الأهالي والزوار على قضاء أوقات ممتعة في تلك المتنزهات وسط منظومة من الخدمات المتكاملة من جميع الجهات.وفي منتزهَيْ رغدان والحسام بالقيم، رصد عدد من المتنزهين بعدسات هواتفهم تلك الأجواء الجميلة والطبيعة الجاذبة التي تتميز بها منطقة الباحة في هذه الأيام.عدسة "واس" كانت حاضرة في تلك الأجواء، حيث التقطت عددا من الصور التي تحكي فرحة المتنزهين بطبيعة الباحة وأجوائها الجميلة، وتعكس واجهتها السياحية وإقبال الزوار عليها.كما وثق سياح وزوار منطقة الباحة من خلال جولاتهم وكاميراتهم الخاصة المناظر الجمالية لمنطقة الباحة بعد هطول الأمطار العزيزة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام .ووسط أجواء ربيعية امتزجت بالبرد والضباب الذي تخلل أشجار وغابات الباحة وعانق جبالها وسفوحها حرص الكثير من الزرار على رصد تلك الأجواء الجميلة ونقلها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي مما أسهم في ازدياد الزوار والسياح للمنطقة .وتشهد منطقة الباحة ومحافظاتها في هذه الأيام تساقط الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب وانبتت الأرض ، فيما أسهمت السحب والغيم والضباب الذي غطى معظم أرجاء المنطقة في رسم لوحات إبداعية وجمالية لمتنزهات وطرقات وأودية الباحة .// انتهى //19:08ت م0126