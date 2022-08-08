واشنطن 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسرحبت الولايات المتحدة باتفاق اليوم لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدوء في غزة وإسرائيل، مؤكدة أن هذا الاتفاق سيوفر فترة راحة مرحب بها للمدنيين ويسمح بتسليم الوقود الضروري والإمدادات الأخرى إلى غزة.وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، عن امتنان بلاده للجهود التي تبذلها مصر للمساعدة بالتوسط في هذه الاتفاقية.وقال بلينكن: ستواصل الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة العمل مع الشركاء لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة لكي يعيشوا بأمان يتمتعوا بتدابير متساوية من الحرية والازدهار والديمقراطية.// انتهى //19:09ت م0127