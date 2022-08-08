الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسوقع الاتحاد السعودي للبولو ممثلاً في المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، وأحد مكاتب المحاماة , في الرياض اليوم , اتفاقية تعاون بين الطرفين، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبو نيان.وتتضمن الاتفاقية تولي المكتب مسؤولية صياغة اللوائح والأنظمة، وتشكيل اللجان القضائية والقانونية، وتدريب أعضائها، والقيام بمهام المستشار القانوني للاتحاد.وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات وتعاون أبرمها الاتحاد ضمن أهدافه مع عدة جهات لنشر اللعبة وتعزيز اللوائح والأنظمة لاحترافية العمل.// انتهى //19:09ت م0128