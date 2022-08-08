الباحة 10 محرم 1444هـ الموافق 8 اغسطس 2022م واسشهِدت منطقة الباحة - اليوم- هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة شَمِلَتْ أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة , والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهات المنطقة , سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض .جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .// انتهى //19:13ت م0129