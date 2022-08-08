كانبرا 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم في كانبرا، بنائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، التي تزور أستراليا حالياً.وناقش الجانبان الجهود الأمريكية والأسترالية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة مع زيادة المشاركة الاقتصادية في المنطقة من خلال الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين، إلى جانب بحث المشاركات الأمريكية والأسترالية الأخيرة مع دول جزر المحيط الهادئ والفرص المستقبلية للتعاون المشترك.// انتهى //19:23ت م0132