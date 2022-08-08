القاهرة 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم بنائب وزير خارجية كازخستان "أديل تورسونوف"، الذي يزور القاهرة حاليًا.وبُحِث خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان في مختلف المجالات، فضلاً عن استعراض التحضير للقمة السادسة لقادة الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" التي ترأسها كازخستان في أكتوبر المقبل.// انتهى //19:23ت م0133