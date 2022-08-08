الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واساختتم المنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة 24 لاعباً، واستمر 14 يوماً بقيادة المدرب الصربي زيدانكو ومساعده الوطنيين عبدالله معشي ومجيد آل إسماعيل.وتخلل المعسكر تدريبات لياقية وتكتيكية على فترتين صباحية ومسائية، تمخضت عن اختيار الجهاز الفني بعد نهاية المعسكر لـ 14 لاعباً للمعسكر المقبل، بهدف إعدادهم للاستحقاقات المقبلة التي تتنظر المنتخب.من جهته أشاد المدرب الوطني عبدالله معشي بالانضباطية التي تميز بها اللاعبون خلال فترة المعسكر على مستوى التدريبات وتطبيق التعليمات، مؤكداً بأن ذلك سيسهم في اكتسابهم الخبرة على صعيد مستواهم اللياقي والمهاري، متطلعاً في قادم الأيام لبناء جيل قوي يكون ركيزة لمنتخب الشباب والمنتخب الأول في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي وبقية أعضاء مجلس الإدارة، لمشاركات منتخبات الوطن.// انتهى //19:45ت م0134