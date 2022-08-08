الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.30.الجنيه المصري 19.16.اليورو 0.97.الجنيه الإسترليني 0.82.اليوان الصيني 6.75.وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة، وبلغ سعر كل من:الذهب 1802.7 دولار أمريكيًّا للأوقية.الفضة 20.65 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 942.7 دولارات للأوقية.البلاديوم 2242.42 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط، بلغت الأسعار لكل من:برنت 96.35 دولار أمريكية.نايمكس خفيف 90.37 دولارًا.نفط الغاز 946دولاراً.الغاز الطبيعي 7.749دولارًا.غاز البروبان 5233دولارًا.// انتهى //20:30ت م0136