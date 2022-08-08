الطائف 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسوضعت هجن "سيح السلم" من الإمارات بصمتها في ختام منافسات الثنايا مساء اليوم بميدان الطائف، والذي خصصت لها 8 أشواط على مسافة 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 م، إذ تمكنت المطايا (مدهمة وشاهين ومشقي) من الفوز في الشوط الخامس والسادس والثامن.من جهتها انتزعت "صبحا" لـ هجن الطايلات، المركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة ثنايا بكار، والفوز بأسرع توقيت عند 8:05.627 دقائق على الأشواط الثمانية.وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "تصريح" لـ عامر راشد المري، "جيلبوت" لـ محمد حمد المري، "مجمل" لـ هجن الشحانية، "شهامة" لـ ناصر عبدالله المسند.// انتهى //20:31ت م0137