الرياض 10 محرم1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسنظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لقاء مجلس دعم المنشآت بحضور وكيل وكالة التطوير الصناعي المكلف ، المشرف العام على وكالة التمكين الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية البدر بن عادل فودة، بهدف إبراز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لدعم وتمكين المستثمرين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في القطاع الصناعي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الصناعة بمركز دعم المنشآت بواجهة الرياض.وأكد فودة فاعلية البرامج والمبادرات المقدمة لهذا القطاع من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيداً بجهود منشآت لتقديم العديد من الخدمات الهادفة لتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع الصناعي وتحقيق النمو والتوسع من خلال معرفة التحديات والصعوبات بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض مجموعة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع هذه المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى أسواق جديدة.وتحرص "منشآت" على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، كما تعمل بشكل مستمر على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ووصولا إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول 2030م.يذكر أن منشآت أطلقت أسبوع الصناعة الذي يضم أكثر من 25 لقاء حضوريًا وافتراضيًا بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك لاستعراض الفرص الواعدة في القطاع الصناعي، وعرض أبرز التحديات وطرح الحلول المناسبة لتجاوزها، بالإضافة إلى إرشاد الراغبين في البدء بالنشاط الصناعي ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في بدء ممارسة النشاط الصناعي، والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات الموجهة لهذا القطاع.// انتهى //20:35ت م0138