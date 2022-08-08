الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واستشهدُ محافظةُ جدة هذه الأيام حراكاً سياحياً نشطاً، وتوافداً كبيراً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، تزامناً مع صيف السعودية "جوي وأجوائي"، الذي يستمتعُ خلاله الزوار والسياح بشواطئ جدة ومرافقها المجهزة والمعنية بإجازة صيف هذا العام، بالإضافة إلى استضافتها للحدث الرياضي الكبير الذي يترقبه العالم خلال الأيام المقبلة، المتمثل في "نزال البحر الأحمر"، في 20 أغسطس الجاري، بوصفه تحدياً عالمياً فريداً بين نجمي الملاكمة العالميين؛ الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، والبريطاني "أنتوني جوشوا"، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.ويعدُّ "نزال البحر الأحمر"، الذي تنظمُه وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاكمة، حدثاً رياضياً فريداً من نوعه في لعبة الملاكمة، يترقبه عشاق اللعبة في العالم، خاصة أن المواجهة الأولى بين الملاكمَين قد شهدت فوز أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في شهر سبتمبر من العام الماضي، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة المرتقب، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، عندما واجه "لينوكس لويس" منافسه "إيفاندرهوليفيلد".وتحظى جدة بالإضافة إلى هذا الحدث العالمي الكبير، بحضور سياحي كبير من داخل المملكة، ومن المنطقة العربية ودول الخليج، منذ أطلقت "روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة في المملكة، صيف السعودية "جوي وأجوائي"، حيث تستقطب واجهتها البحرية آلاف الزوار خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، بالإضافة إلى مكانتها المميزة كمركز جذب لمختلف الأنماط السياحية البحرية والتسويقية والترفيهية ومراكز الملاهي ونادي اليخوت وصالات التزلج ودور السينما والمطاعم والمقاهي العالمية والمرافق الراقية المناسبة لمختلف الأذواق والأعمار.وتوفر "روح السعودية" للزوار والسياح عبر موقعها (visitsaudi.com)، ومن خلال منصاتها المختلفة، تنظيم زياراتهم السياحية إلى محافظة جدة ومناطق المملكة الأخرى، والاستمتاع بعدد من الخصومات والعروض التي يقدمها القطاع السياحي الخاص، وتعد الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها، كما تتيح عبر موقعها فرصة حجز تذاكر تحدي الملاكمة العالمي "نزال البحر الأحمر"، كما تعرض الأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة، وتتيح المعلومات كافة والخدمات على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة والدفع بكل يسر وسهولة، كما يمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملحوظات.// انتهى //20:44ت م0139