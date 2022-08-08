اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
الرباط 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصةُ المغربية - اليوم- على انخفاض في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرُها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.01 %، عند 11.945,84 نقطةً.
فقد تراجعَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 967,4 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.33 % مسجلاً 891,58 نقطة.
وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 5,59 ملايين درهمٍ مغربي، في حين بلغتْ رسملةُ البورصة 620,28 مليار درهمٍ مغربي.
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20:47ت م
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