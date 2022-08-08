الرباط 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصةُ المغربية - اليوم- على انخفاض في التعاملات، مسجَّلاً مؤشرُها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 0.01 %، عند 11.945,84 نقطةً.فقد تراجعَ مؤشرُ أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 967,4 نقطةً، فيما تراجعَ المؤشرُ المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.33 % مسجلاً 891,58 نقطة.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 5,59 ملايين درهمٍ مغربي، في حين بلغتْ رسملةُ البورصة 620,28 مليار درهمٍ مغربي.//انتهى//20:47ت م0140