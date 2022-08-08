الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسأعلن اتحاد الغرف السعودية عن ترحيب قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية ممثلة في الاتحاد والغرف التجارية بالتشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، مثمنا الجهود المشتركة للجهات الحكومية إنفاذ هذا المشروع الحيوي الذي سيعود بالنفع على شعبي البلدين، مبيناُ أن تشغيل منفذ سلوى سيكون له انعكاسات واضحة على حركة الأفراد وتنقلهم بين المملكة وقطر، وتعزيز مستقبل التجارة البينية بين الدولتين.وأوضحَ رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد بن على الشويعر أن تشغيل المنفذ يشكلُ إضافةً حقيقيةً في التعاون الثنائي بين المملكة وقطر ودعم مسار العلاقات التجارية والاستثمارية وتسهيل تنقل الأفراد بما يعزِّزُ الحركة السياحة والتجارية ويمكن الجانبين من المشاركة في الفعاليات المختلفة والاستفادة من الفرص وبخاصة في القطاع السياحي والعقاري ، معربًا عن تطلعهم في مجلس الأعمال المشترك لخطوات قادمة لتطوير المنفذ الحدودي وتعظيم دوره الاقتصادي بما يحققُ مصالح البلدين،وبخاصة في ظل الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد السعودي والقطري.// انتهى //21:02ت م0141