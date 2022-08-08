غزة 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واسارتفعتْ حصيلةُ الشهداء جرَّاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي استمرَ ثلاثةَ أيام إلى 46 شهيداً.وقالت مصادرُ طبيةٌ فلسطينيةٌ: إنَّ طفلةً اُستشهدت اليوم متأثرة بإصابتها في قصف العدوان المحتل الغاشم قبل يومين على بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.وأشارتْ تلك المصادرُ أيضاً إلى استشهاد شاب متأثراً بإصابته الخطيرة في قصف للعداون استهدفَ مجموعةً من المواطنين عند مفترق السامر في مدينة غزَّة.وكان قطاعُ غزة قد تعرَّضَ على مدار الأيام الثلاثة الماضية إلى عدوان محتل أسفر أيضاً عن إصابة أكثر من 300 فلسطيني.وسادَ الهدوءُ في قطاع غزة اليوم الاثنين مع دخول اتفاقٍ لوقف إطلاق النار حيِّز التنفيذ.//انتهى//21:06ت م0142