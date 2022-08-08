عام / سموُّ الأمير سعود بن عبدالرحمن يعزِّي وكيلَ جامعة الحدود الشمالية في وفاة والدته
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
عرعر 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واس
قَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تعازيَه ومواساتَه لوكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني في وفاة والدته رحمها الله.
وأعرب سموُّه في اتصال هاتفي بالدكتور المدني، عن عزائه ومواساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمَّدَ الفقيدةَ بواسع رحمته، وأن يلهمَهم الصبرَ والسلوانَ.
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21:37ت م
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