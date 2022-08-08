عرعر 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقَدَّمَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تعازيَه ومواساتَه لوكيل جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية الدكتور فراس بن محمد المدني في وفاة والدته رحمها الله.وأعرب سموُّه في اتصال هاتفي بالدكتور المدني، عن عزائه ومواساته، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمَّدَ الفقيدةَ بواسع رحمته، وأن يلهمَهم الصبرَ والسلوانَ.// انتهى //21:37ت م0143