الرياض 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية فانواتو بوب لوقمان، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.بعد ذلك وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير خارجية فانواتو مارك اتي، على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.حضر اللقاء والتوقيع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي.//انتهى//21:40ت م0144