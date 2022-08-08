ماسيرو 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان اللويحان العنقري، أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين غير مقيم لدى مملكة ليسوتو، لجلال الملك ليتسي الثالث.ونقل السفير اللويحان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته، وتمنياتهما لشعب ليسوتو بالمزيد من التقدم والازدهار.وطلب جلالة الملك من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات شعب وحكومة مملكة ليسوتو لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- ولشعب المملكة العربية السعودية، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.// انتهى //21:51ت م0147