غزة 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واسأطلقت الزوارق الحربية للاحتلال الصهيوني الغاشم مساء اليوم نيرانها صوب مراكب الصيادين في بحر قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن زوارق بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر غزة، فتحت نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملين شمال غرب محافظة غزة.يشار إلى أن زوارق الاحتلال تلاحق بشكل يومي الصيادين في بحر غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام.//انتهى//22:56ت م0151