قونيه 10 محرم 1444 هـ الموافق 08 أغسطس 2022 م واسيفتتح فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا مساء غد الثلاثاء ، دورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي على ملعب البلدية بمدينة قونية بجمهورية تركيا، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، ومعالي وزير الشباب والرياضة بجمهورية تركيا الدكتور محمد محرم كساب أوغلو ،وعدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإسلامية وأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية بدول العالم الإسلامي.وشهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية البارلمبية السعودية رئيس بعثة المملكة اليوم، منافسات اليوم الثاني من الدورة الذي أحرز من خلاله لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى محمد تولو، المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة دفع الجلة، بعد أن رمى لمسافة 20.12م في منافسات أم الألعاب التي أقيمت على مضمار وميدان ملعب محافظة البلدية في قونية .ونال لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمسابقة الفردي، عقب خسارته في نصف النهائي أمام الإيراني أمير حسين بنتيجة 4-1 ، وكان الخضراوي قد وصل لهذا الدور، عقب فوزه في ربع النهائي على التركي عبدالله طلحة بنتيجة 3-1.وبهاتين الميداليتين ارتفع رصيد المملكة من الميداليات في ثاني أيام المنافسات إلى ثلاث ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتين).وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، الفوز في أولى مبارياته بالدورة ضمن لقاءات المجموعة الثانية، أمام المنتخب الأذربيجاني بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب أحمد الغامدي، من ركلة جزاء في الدقيقة الـ95 للشوط الثاني.وفي منافسات ألعاب القوى التي أقيمت على مضمار وميدان ملعب محافظة البلدية، طار العداءان مازن الياسين ويوسف مسرحي إلى نهائي سباق 400م، بعد أن جاء الياسين أولاً في التصفية الثانية للسباق بزمن 45.94 ثانية، ومسرحي ثانياً في التصفية الأولى بزمن 45.95 ثانية.وتأهل العداء محمد المعاوي إلى نهائي سباق 400م حواجز، بنيله المركز الثالث في التصفيات بزمن 50.84 ثانية ، كما تأهل العداء عبدالله أبكر إلى نصف نهائي سباق 100م بحلوله ثانياً في التصفية الثانية للسباق بزمن 10.06 ثانية.وفي نهائي سباق 5000م، حل العداء طارق العمري بالمركز السادس بزمن 13.95.05 دقيقة.وفي تصفيات سباق 100م سيدات، حلت العداءة ياسمين الدباغ في المركز السادس بزمن 12.81 ثانية، مقارنة برقمها السابق في نفس السباق بدورة الألعاب الخليجية الثالثة (الكويت2022) التي أقيمت مايو الماضي، وبلغ 12.90 ثانية.وفي منافسات السباحة البارالمبية، حل السباح إبراهيم المرزوقي رابعاً في نهائي سباق 200م حرة بزمن 4.39.21 دقائق، وهو ذات المركز الذي حققه زميله تركي الحربي في سباق 200م متنوع بزمن 2.54.73 دقيقة.وتنطلق منافسات التايكوندو بداية من التاسعة صباحاً من يوم غد، بمشاركة دنيا أبوطالب في منافسات وزن تحت 53 كجم، وفهد السميح في وزن 54 كجم، ورياض الظافري في وزن 58 كجم ، فيما تنطلق منافسات كرة الطاولة للفرق عند العاشرة صباحاً، وهو نفس التوقيت الذي يخوض فيه السباحان البارالمبيان تركي الحربي وإبراهيم المرزوقي تصفيات سباق 50م حرة و 100م ظهر.ويطمح العداء محمد المعاوي للفوز بإحدى ميداليات نهائي سباق 400م حواجز عند السادسة مساءً، كما يتطلع الواثب حسين آل حزام لتحقيق ميدالية في نهائي مسابقة القفز بالعصا عند الخامسة مساءً، ويشارك حسن دوشي في نهائي الوثب الثلاثي، وعبدالله أبكر في نهائي سباق 100م عند السابعة مساءً.// انتهى //23:14ت م0153