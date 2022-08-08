الدوحة 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واسوقعت الأطراف التشادية في العاصمة القطرية اليوم "اتفاقية الدوحة للسلام" بمشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل السيادي في تشاد، تحت رعاية دولة قطر، التي جاءت تتويجاً للمفاوضات التي استضافتها خلال الأشهر الخمسة الماضية بمشاركة إقليمية ودولية، وتهدف لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.وقّع على الاتفاق إنابةً عن الحكومة الانتقالية في تشاد وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج شريف محمد زين، إلى جانب ممثلين عن الحركات السياسية العسكرية في تشاد، وبحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وعدد من وزراء الخارجية والمسؤولين بعدد من الدول، وممثلين عن الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية.ويشكل الاتفاق خطوة أولى في طريق المصالحة التشادية، ويتضمن تدابير لاستعادة الثقة والسلام والوئام الوطني والأمن.//انتهى//23:29ت م0154