اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الاثنين 1444/1/10 هـ الموافق 2022/08/08 م واس
نيويورك 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 5.13 نقاط بنسبة 0.12 % إلى 4140.06 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 13.10 نقطة، بمقدار 0.10 %، ليغلق عند 12644.46 نقطة.
وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً 29.07 نقطة، بنسبة 0.09% إلى 32832.54 نقطة.
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