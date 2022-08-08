نيويورك 10 محرم 1444 هـ الموافق 8 أغسطس 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 5.13 نقاط بنسبة 0.12 % إلى 4140.06 نقطة, وانخفض المؤشر ناسداك المجمع بمقدار 13.10 نقطة، بمقدار 0.10 %، ليغلق عند 12644.46 نقطة.وسجَّل المؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً 29.07 نقطة، بنسبة 0.09% إلى 32832.54 نقطة.//انتهى//23:56ت م0157