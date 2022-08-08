جدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واساستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو أمس في الدوحة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وذلك على هامش مراسم توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة التشادية ومجموعة واسعة من الحركات التشادية السياسية المسلحة.واستُعرضت خلال المقابلة مخرجات الحوار واتفاقية السلام، و القضايا ذات الاهتمام المشترك.وشكر الرئيس التشادي معالي الأمين العام على مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في مراسم توقيع الاتفاقية.من جانبه هنأ معالي الأمين العام الرئيس التشادي على نجاح المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام، متمنياً أن تحقق هذه الخطوة السلم والأمن والاستقرار في تشاد.// انتهى //00:02ت م0001