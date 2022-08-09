المدينة المنورة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار رعدية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والعلا والعيص وخيبر والمهد واليتمة ووادي الفرع والرايس والمسيجيد وبدر وينبع وينبع النخل.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة مساء.// انتهى //04:34ت م0006