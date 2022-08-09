الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيسة سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلادهاوزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء فانواتووزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من مستشار رئيس جمهورية أوزبكستانوزارة الاستثمار : إغلاق 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولارإطلاق برنامج «سايبرك» لتنمية قطاع الأمن السيبراني"سلمان للإغاثة" يختتم الحملة الطبية التطوعية الثانية في حضرموت بإجراء 50 عمليةالأمن العام يواصل مهامه في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة"سكني": إصدار أكثر من 15 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية حتى يوليو 2022وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 429 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية«الأرصاد»: لا صحة لانخفاض درجات الحرارة ابتداءً من الخميسدعم أنشطته الإغاثية والإنسانية خارج المملكة.. مركز الملك سلمان يواصل مساعداته للدولوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التخطيط سيد الموقف) : لجهود التي تم بذلها في وقت جائحة كورونا والتي أوصلتنا بفضل المولى عز وجل ثم بفضل القرارات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة في كيفية التعامل مع الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاقتصادية، جهود لمسنا أثرها ولا نزال حتى الآن، التعامل مع أزمة كورونا أثبت قدرة المملكة على إدارة الأزمات بكل تمكن واقتدار وبمنهجية لم تكن مسبوقة على الصعيد العالمي كون الجائحة حدث لم يشهده العالم في هذا العصر وبالتالي لم يكن العالم يعرف كيف يتعامل معها، فكان الارتباك سيد الموقف.وأضافت : في وطننا الغالي كان الوضع مختلفاً، لم يكن هناك ارتباك بقدر ما كان التخطيط السليم هو سيد الموقف، كانت القرارات سريعة وفي محلها آتت أكلها وساهمت بشكل فاعل في التعامل مع الجائحة والسيطرة على تداعياتها الصحية والاقتصادية بحزمة من القرارات في توقيت يدل على مقدرة فائقة في التعامل مع أزمة غير مسبوقة عالمياً.وبينت أن إنّ حجم الخيبة يتضاعف حين نرى تراخياً معيباً من النظام الدولي وهو يقف في موقف الحياد المهين الذي لا ينصف ضعيفاً ولا يصون حقاً ولا يحفظ كرامة لمن وضعهم القدر في قبضة عدو غاشم.وزادت : العالم لازال يعاني من تداعيات جائحة كورونا، والحالات لازالت في بعض دول العالم تتعدى الآلاف يومياً، وفي بلادنا ولله الحمد والمنة لم تسجل أي حالة وفاة يوم أمس وهو إنجاز في ظل ما تشهده دول العالم من استمرار في عدد الإصابات المرتفع، ولنا أن نستشهد أن الرئيس الأميركي أصيب بكورونا مؤخراً رغم الاحتياطات غير العادية التي يحظى بها.وختمت : نحمد المولى عز وجل أن قيادتنا قيادة حريصة كل الحرص على سلامة المجتمع وأمنه، وما تتخذه من قرارات دائماً ما يصب في هذا الاتجاه، لذلك نجد وطننا في مقدمة الدول التي تضع مصالح شعبها في المقام الأول، وتبذل الغالي والنفيس من أجل تحقيق الرفاه للمواطن في مختلف الظروف.وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( الاستثمار والتنمية) : تركز المملكة على الاستثمار وتوفير المزيد من محفزاته ، في إطار الاستراتيجية الشاملة لكافة القطاعات ، في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لحجز موقعها المناسب على خارطة الاستثمار العالمية ، وما تمثله رؤيتها 2030 من أهمية بالغة لدى المؤسسات المالية ودوائر الاستثمار في العالم ، وتزايد أهمية الرياض كمقر إقليمي لكبرى الشركات للاستفادة من الفرص في الاقتصاد والسوق السعودية الأكبر في المنطقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الطموحة رفع القيمة التراكمية للاستثمارات وتقدم المملكة في ترتيب الاقتصادات الكبرى بنهاية العقد الزمني الحالي .واعتبرت: في هذا السياق يأتي إعلان وزارة الاستثمار توقيع مجموعة من الصفقات الجديدة في قطاعات حيوية متنوعة ، مما يؤكد القدرة العالية على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية بكافة روافدها المحلية والمشتركة والأجنبية ، وما يرتبط بذلك من أهداف توطين التقنيات وتعظيم القيمة المضافة للعديد من القطاعات القائمة والجديدة، التي تتسع دوائرها في التنمية الوطنية المستدامة.وختمت : الهدف الأهم وهو توطين الخبرات وخلق فرص العمل لأبناء وبنات الوطن في كافة التخصصات, في الوقت الذي تشهد فيه هذه المرحلة تحولا نوعيا في التعليم لتتوافق مخرجاته مع التطور المتسارع في التنمية ومتغيرات سوق العمل.// انتهى //07:10ت م0008