إسلام آباد 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأهب قوات الجيش والدفاع المدني للتعامل مع الموجة الجديدة للأمطار الموسمية الغزيرة، تزامناً مع استمرار جهودها لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول الناجمة عن الموجات السابقة للأمطار التي اجتاحت أنحاء مختلفة من باكستان.واهتمت بنجاح جهود الوساطة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة، بعدما أعلنت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قبولهما اتفاق الهدنة.وتناولت الأنباء التي تحدثت عن مقتل "عمر خالد خرساني" القيادي البارز في حركة طالبان باكستان جراء انفجار استهدف سيارته في إقليم باكتيكا شرق أفغانستان.كما عرجت صحف الثلاثاء إلى متفرقات منها تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء تحقيق شامل حول سقوط مدنين في قطاع غزة، ومخاوف الدول الأوروبية من تفشي أمراض وأوبئة جديدة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، واستمرار معاناة العديد من دول جنوب آسيا من أزمة نقص الطاقة.// انتهى //07:37ت م0009