الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأكدت رئيس الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي أن فوز المنتخب السعودي بذهبية كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص يضع على عاتقهم مسئولية كبيرة، مثمنةً في هذا الصدد دعم القيادة الرشيدة للرياضة عموماً، وبالخصوص ما يتمثل فيما تقدمه وزارة الرياضة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للاعبي الأولمبياد الخاص.وأوضحت في تصريح صحافي أن ما حققه المنتخب السعودي بنيله الميدالية الذهبية في كرة القدم الموحدة في البطولة التي أقيمت بمدينة ديترويت الأمريكية ، بعد الفوز على المنتخب الروماني 3-1، يعد أول إنجاز عالمي يحققه الأولمبياد الخاص السعودي في تشكيله الجديد، مباركةً للمنتخب تحقيق هذا الإنجاز ، منوهةً بالجهود التي بذلها الجهازين الفني والإداري واللاعبين خلال البطولة وتوجوه بتحقيق الذهب العالمي.وثمنت الدكتورة مها الجفالي لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفخري للأولمبياد الخاص دعمها المتواصل للأولمبياد بالحضور و التشجيع و المؤازرة.وأشادت بالجهود المبذولة من إدارة اتحاد الأولمبياد الخاص من أجل النهوض برياضات ذوي الإعاقة الفكرية و النمائية في المملكة من خلال خطة طموحة بدأ العمل بها نهاية العام الماضي ، وكان من ثمارها هذا الإنجاز.وكشفت رئيس الأولمبياد الخاص أن هناك خطة جديدة للبرنامج السعودي بقيادة المدير الوطني وفريق العمل في الاتحاد من الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة لإطلاق العديد من الأحداث المحلية التي تهدف إلى زيادة أعداد الرياضيين من فئة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمملكة استعداداً للمشاركة في الألعاب العالمية الصيفية التي ستقام في برلين بألمانيا 2023 ، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة من مختلف دول العالم.// انتهى //07:49ت م0010