الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأعلنت شركة أسمنت العربية، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف الأول من عام 2022م، بواقع 1.10 ريال للسهم الواحد.وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 110 ملايين ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 100 مليون سهم، بنسبة التوزيع إلى قيمة السهم الأسمية 11%.وبيّنت أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الأربعاء 4 - 2 - 1444 هـ والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مؤكدةً أن تاريخ التوزيع سيكون 1444-02-19 هـ .// انتهى //09:48ت م0013