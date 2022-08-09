جدة 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واستشهد مدينة جدة هذه الأيام، حراكاً سياحياً نشطاً، وتوافداً من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، تزامنا مع صيف السعودية "جوي وأجوائي"، في تجربة ماتعة على شواطئ جدة ومرافقها المميزة، بالإضافة إلى استضافتها للحدث الرياضي الذي يترقبه العالم خلال الأيام المقبلة، وهو "نزال البحر الأحمر"، يوم 20 أغسطس الجاري، الذي يمثل تحدياً فريداً بين الملاكمين العالميين؛ الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، والبريطاني "أنتوني جوشوا"، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، لحسم لقب بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل.ويُعد "نزال البحر الأحمر"، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاكمة، حدثاً رياضياً فريداً من نوعه في لعبة الملاكمة، خاصة أن المواجهة الأولى بين الملاكمَين قد شهدت فوز أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في شهر سبتمبر من العام الماضي، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة المرتقب، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، عندما واجه "لينوكس لويس" منافسه "إيفاندرهوليفيلد".وإضافة إلى هذا الحدث العالمي ، تحظى جدة بحضور سياحي كبير من داخل المملكة، ومن المنطقة العربية ودول الخليج، منذ أطلقت "روح السعودية"، الهوية الرسمية للسياحة في المملكة، صيف السعودية "جوي وأجوائي"، حيث تستقطب واجهتها البحرية آلاف الزوار خلال الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى مكانتها المميزة كمركز جذب لمختلف الأنماط السياحية البحرية والتسويقية والترفيهية ومراكز الالعاب ونادي اليخوت وصالات التزلج والسينما والمطاعم والمقاهي العالمية والمرافق الراقية المناسبة للأذواق والأعمار كافة.وتوفر "روح السعودية" للزائرين والسياح عبر موقعها (visitsaudi.com)، ومن خلال منصاتها المختلفة، تنظيم زياراتهم السياحية إلى محافظة جدة ومناطق المملكة الأخرى، والاستمتاع بعدد من الخصومات والعروض التي يقدمها القطاع السياحي الخاص، وتعد الأكبر والأكثر تنوعاً، سواء في تذاكر السفر أو أسعار الفنادق والسكن التشاركي والتنقل وتنظيم الرحلات وغيرها.كما تتيح عبر موقعها فرصة حجز تذاكر تحدي الملاكمة العالمي "نزال البحر الأحمر"، كما تعرض الأنشطة والتجارب السياحية المتنوعة التي تتميز بها المملكة، وتتيح المعلومات والخدمات كافة على مدار الساعة عبر منصاتها المختلفة الناطقة بثمان لغات، بالإضافة إلى إمكانية الحجز والتواصل مع مقدمي الخدمة والدفع بكل يسر وسهولة، ويمكن التواصل مع مركز العناية بالسياح (930) الذي يعمل على مدار الساعة للرد على جميع الاستفسارات والملاحظات.// انتهى //09:51ت م0014