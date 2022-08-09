أبها 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار ( متوسطة إلى غزيرة) على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //09:51ت م0015