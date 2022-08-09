أبها 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسوقّعت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع أحد مكاتب الاستشارات ، دعماً لرواد ورائدات الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والناشئة بمنطقة عسير.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي، أن الاتفاقية تعمل على تقديم الحلول والاستشارات وخدمات تطوير الأعمال لخدمة قطاع رواد ورائدات الأعمال، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والناشئة بعسير وتمكينهم من خلال البرامج والشراكات المنوعة وتنظيم اللقاءات وورش العمل.وأشار الحويزي إلى أن غرفة أبها تسعى إلى دعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير لبناء مجتمع متكامل في مجال ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والناشئة من خلال تقديم خدمات نوعية تقدم من خلال منصة طموح الرقمية، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم تأهيل المشتركين وأصحاب الأعمال الصغيرة والناشئة في الغرفة من خلال تقديم الخدمات الاستشارية بشكل مجاني، مما يساعد على تحقيق الأهداف المشتركة في التنمية الشاملة بالمنطقة لمواكبة المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في المملكة.// انتهى //10:30ت م0017