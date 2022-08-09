الطائف 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واستستهدف جامعة الطائف طلابها وطالباتها في قبول هذا العام 1444هـ بعدد من البرامج النوعية والمختلفة التي تتميز بالتدريب والتطبيق العملي ضمن أهداف إستراتيجية ورؤية ورسالة نحو تحقيق مستهدفات مهنية وتطبيقية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، بإعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً لتؤدي دوراً محورياً في تنمية المجتمعات المحلية وتسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.وأكدت جامعة الطائف أن من البرامج الموجهة للطلاب والطالبات دبلوم إدارة وأنظمة الشبكات في المسار العلمي، ودبلوم البرمجة وعلوم الحاسب، ودبلوم الإعلان والاتصال التسويقي، ودبلوم السكرتارية التنفيذية، والمحاسبة، ودبلوم إدارة المويل والاستثمار، ودبلوم إدارة المخاطر والتأمين، وتقنية هندسة المساحة، ودبلوم مساعد قانوني، ودبلوم نظم المعلومات الإدارية.وأوضحت الجامعة أن الأهداف الإستراتيجية للكلية التطبيقية ببرامجها المختلفة تهتم برفع معدل قبول خريجي الثانوية العامة، لمواءمة مخرجات احتياجات سوق العمل، وكذلك ربط الكلية التطبيقية بشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث سيكون نظام الدراسة في برامج الكلية التطبيقية بالجامعة لمدة عامين دراسيين بنظام الفصول الدراسية الثلاثة لكل عام دراسي، وكذلك درجة الدبلوم المتوسط للطلبة الذين اجتازوا جميع المقررات بنجاح خلال عامين دراسيين، وشهادة الدبلوم المشارك للطلبة الراغبين في الخروج بعد قضاء عام دراسي كامل واجتياز جميع المقررات، وشهادة تدريبية في اللغة الإنجليزية للطلبة الراغبين في الخروج بعد نهاية الفصل الدراسي الأول أو الثاني.وبينت الجامعة أن هذه البرامج أتت بالشراكة مع القطاع الخاص وتهدف إلى التطوير ومواكبة تطلعات القطاع الخاص، بالتدريب التطبيقي لطلبة الكلية التطبيقية، ودعم توظيف خريجي الكلية، والعمل على التبادل المعرفي والتطبيقي بين الكلية والشركات الخاضعة لـ (سوق العمل).// انتهى //10:31ت م0019