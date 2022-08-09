الرباط 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن البلاد سجلت انخفاضاً قياسياً في محصول الحبوب هذه السنة بسبب موجة الجفاف التي تجتاح البلاد، مشيرة إلى أن المحصول انخفض بنسبة 67 % مقارنة مع الموسم السابق.وتناولت صحف الرباط قرار وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في قطاع غزة، ودخول الهدنة حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد.وتطرقت إلى بدء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته الثانية بالقارة الأفريقية، والتي تقوده إلى جنوب أفريقيا والكونغو ورواندا.أوروبيا, أفادت الصحف أن خطة بروكسيل لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 %، تدخل اليوم حيز التنفيذ وذلك من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.واهتمت الصحف باستمرار عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا، مما سيساعد على خفض مخاوف الأمن الغذائي بالعديد من البلدان.وأخبرت صحف المغرب عن بدء السلطات الأمريكية التحقيق بشكل معمق في حوادث اغتيال طالت مسلمين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.// انتهى //10:43ت م0022