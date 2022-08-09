عرعر 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسباشرت أمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في معالجة 90 حديقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.يذكر أن الأمانة أطلقت موخراً مبادرة "المراقب المجتمعي" تحت شعار "عشان أحب الحدود الشمالية", لإشراك أفراد المجتمع وتفعيل دور الرقابة المجتمعية, كما تشمل المشاركة حملة "صور وأرسل" عبر تطبيق "بلدي" والإبلاغ عن أي شكل من أشكال التشوه البصري.// انتهى //10:47ت م0024