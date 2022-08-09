الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسحقق معهد الإدارة العامة المركز الأول في مؤشر قياس الارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية بالمملكة للعام 2021م، وفقاً للنتائج التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس خلال حفل تسليم الجوائز بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.ونجح المعهد في تحقيق أعلى نسبة للارتباط الوظيفي لفئة الجهات التعليمية في المملكة بنسبة وصلت إلى 95% في بيئة العمل والارتباط المستدام والتواصل بين منسوبيه، كما تفوق في الارتباط الوظيفي عن القطاع الحكومي بالمملكة بمعدل 21 نقطة، والقطاع الحكومي الدولي بمعدل 22 نقطة، فيما أشارت النتائج إلى تفوقه على القطاع الخاص بالمملكة بمعدل 22 نقطة.وأكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر السجان أن هذا الإنجاز يعكس الحرص والاهتمام الذي يوليه المعهد لكادره البشري، ضمن إستراتيجيته الطموحة 2023م، وخطواته المتواصلة من أجل تعزيز بيئة عمل محفزة.وأشاد بجهود منسوبي المعهد في تحقيق هذا المنجز الوطني, مؤكداً أن تحقيق تلك النتائج يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي دعمت ومكنت مختلف الأجهزة الحكومية للارتقاء ببيئة العمل، وفي تحسينها المستمر ضمن رؤية المملكة 2030.يشار إلى أن مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي هو أحد مشاريع مبادرة بيئة عمل محفزة التي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهادف إلى قياس نسبة ارتباط الموظفين بجهاتهم وتحديد الصعوبات التي تواجههم لإعداد خطط تحسينية لرفع مستوى الارتباط الوظيفي وتحسين إنتاجية الموظف، ورفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المختلفة نحو بيئة عمل محفزة تماشياً مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //11:05ت م0036