تونس 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية في سياق اهتماماتها لهذا اليوم إعلان وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين تحسن العوائد السياحية في البلاد بعد سنوات من الصعوبات, مشيراً إلى أن حوالي 3 ملايين سائح زاروا تونس منذ بداية السنة مما عزز من ارتفاع العائدات.وتطرقت في الشأن المغاربي إلى استعداد اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في ليبيا لعقد اجتماع بمدينة سرت خلال اليومين القادمين لمتابعة ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة خاصة فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.وأوردت صحف تونس ترحيب الرئيس الأمريكى جو بايدن بقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية.// انتهى //11:21ت م0038