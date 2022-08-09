الرياض 11 محرم 1444 هـ الموافق 09 أغسطس 2022 م واسأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022م، حيث بلغت الإيرادات في هذا الربع 55.98 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالربع السابق، وزيادة نسبتها 32% على أساس سنوي.وشهدت نتائج الربع الثاني، أرباحًا صافية بلغت 7.93 مليارات ريال، وهي أعلى من الأرباح الصافية البالغة 6.47 مليارات ريال في الربع الأول من العام ذاته، وأعلى كذلك من الأرباح الصافية البالغة 7.64 مليارات ريال في الربع ذاته من السنة السابقة.وتعقيبًا على هذه النتائج، قال نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، إن النتائج المالية القوية للربع الثاني تعكس الأداء التشغيلي القوي للشركة عبر مختلف القطاعات، كما تُبرز الالتزام الشديد بالاستدامة والابتكار الذي توج بالفوز بجائزتين فضيتين وثلاث برونزيات في جوائز إديسون المرموقة، ما يعكس حرص الشركة على تحقيق هدفها طويل الأمد المتمثل في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.وأضاف البنيان أن توزيع الأرباح على المساهمين يظل من أولويات "سابك"، حيث وافق مجلس إدارة الشركة في يونيو 2022 على توزيع 2.25 ريالًا للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، وهو أعلى بنسبة 29% تقريبًا من الأرباح النقدية الموزعة للسهم عن النصف الأول من عام 2021م البالغة 1.75 ريالًا.وقد عملت "سابك" على تعزيز نموها وحضورها العالمي؛ فواصلت الاستثمار في حلول الأعمال المستدامة والشراكات الإستراتيجية التي تقدم تقنيات مبتكرة للزبائن في جميع أنحاء العالم، وقد شهدت باقة منتجات وخدمات (تروسيركل™) الدائرية في هذا الربع تطورات ملموسة شملت إطلاق أول مواد ملصقات تغليف في العالم مصنوعة من مادة البولي بروبيلين المصنوعة من البلاستيك المتقدم المعاد تدويره من النفايات المحتمل وصولها إلى المحيطات، وفي يوليو الماضي، حصلت "سابك" أيضًا على أول شهادة مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الأمونيا "الزرقاء".كما واصلت "سابك" ابتكار منتجات جديدة على مدار الربع الثاني؛ حيث أطلقت في شهر مايو منتج LNP ™ ELCRIN ™ IQ المعاد تدويره من النفايات البلاستيكية المحتمل وصولها إلى المحيطات للإسهام في تقليل التلوث ودعم الاقتصاد الدائري عالميًا، فيما أعلنت عن حل جديد لتعزيز الإسمنت - درجة أسود الكربون N330 - الذي يسهم في تحسين جودة الخرسانة وبالتالي قوة مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المملكة.وفي يونيو من هذا العام، أطلقت "سابك" باقة "بلو هيرو™" لخدمات ومنتجات السيارات، لهدف تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الطاقة الكهربائية، كما كشفت عن إطلاق شراكة ابتكارية طويلة الأمد مع (فورميولا إي)، أول رياضة خالية من الكربون في العالم، قبل سباق (لندن إي بركس 2022)، الذي أقيم تحت رعاية الشركة للمرة الأولى.وخلال الربع الثاني أيضا، حققت "سابك" إنجازات بارزة على صعيد أهداف المسؤولية الاجتماعية، حيث استثمرت 19.2 مليون دولار في 45 برنامجًا مختلفًا، بما في ذلك الشراكات المجتمعية مع مركز جازان للتوحد، والمؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع.// انتهى //11:31ت م0039